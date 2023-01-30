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АНАЛІТИКА

Посли G7 та ЄС очікують від України відновлення е-декларування та антикорупційної програми

 

Посли Групи семи та Європейського Союзу очікують від України відновлення електронного декларування та затвердження Державної антикорупційної програми.

Про це йшлося на зустрічі дипломатів із головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим, що відбулась у резиденції посла Японії в Україні, передає Укрінформ із посилання на пресслужбу НАЗК.

«Ми дякуємо за включення затвердження Державної антикорупційної програми до пріоритетів послів G7. Затвердження ДАП є ключовим у подальшій реалізації Антикорупційної стратегії України, що допоможе України заощаджувати до 200 млрд грн платників податків щорічно та долати корупцію у сферах, які найбільш уражені корупцією. І це може гарантувати прозорість у майбутніх процесах. пов'язаних з відбудовою. Програма спрямована на подальше зміцнення антикорупційних інституцій в Україні, а також впровадження антикорупційних стандартів ЄС у ключових сферах суспільного життя та економіки. Це ще один вагомий крок на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО», - сказав Новіков.

У НАЗК розраховують на затвердження проєкту Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Кабінетом Міністрів найближчими днями.

Новіков також обговорив з послами G7 необхідність відновлення декларування публічних службовців та фінансової звітності партій.

«Відновлення декларування та звітності політичних партій є ефективними інструментами не лише для запобігання корупції, а й для виявлення фактів незаконного збагачення та інших корупційних правопорушень. Це набуває особливої актуальності з точки зору підзвітності українських посадовців за використання коштів допомоги партнерів з розвитку. І останні гучні події в нашій країні демонструють необхідність відновлення цих процесів», - зауважив голова НАЗК, додавши, що відповідний законопроєкт з осені перебуває на розгляді Верховної Ради.

Він подякував представникам країн G7 за всебічну підтримку України та вкотре підкреслив, що Київ має всі необхідні інструменти для забезпечення прозорості та підзвітності у процесах відбудови та отримання допомоги від партнерів. Тому НАЗК очікує на якнайшвидшу підтримку з боку Кабінету Міністрів України та Верховної Ради у цих питаннях.

Своєю чергою посли країн G7 та ЄС висловили чітку підтримку якнайшвидшого ухвалення ДАП та відновлення інструментів запобігання корупції (електронне декларування та фінансове звітування політичних партій). Зокрема, посол ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що ухвалення ДАП "стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна - ЄС", який відбудеться 3 лютого.

Посли країн G7 та ЄС пообіцяли продовжувати підтримку антикорупційних реформ, незалежності антикорупційних органів України, а також закликали до вжиття всіх необхідних кроків для забезпечення ефективного та прозорого процесу отримання міжнародної допомоги під час відбудови України.

Як повідомлялося, цього року Японія головує в межах G7. Раніше голова НАЗК зустрічався з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
 

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