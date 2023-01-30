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Посли G7 та ЄС очікують від України відновлення е-декларування та антикорупційної програми
12:21 30.01.2023 |
Посли Групи семи та Європейського Союзу очікують від України відновлення електронного декларування та затвердження Державної антикорупційної програми.
Про це йшлося на зустрічі дипломатів із головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим, що відбулась у резиденції посла Японії в Україні, передає Укрінформ із посилання на пресслужбу НАЗК.
«Ми дякуємо за включення затвердження Державної антикорупційної програми до пріоритетів послів G7. Затвердження ДАП є ключовим у подальшій реалізації Антикорупційної стратегії України, що допоможе України заощаджувати до 200 млрд грн платників податків щорічно та долати корупцію у сферах, які найбільш уражені корупцією. І це може гарантувати прозорість у майбутніх процесах. пов'язаних з відбудовою. Програма спрямована на подальше зміцнення антикорупційних інституцій в Україні, а також впровадження антикорупційних стандартів ЄС у ключових сферах суспільного життя та економіки. Це ще один вагомий крок на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО», - сказав Новіков.
У НАЗК розраховують на затвердження проєкту Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Кабінетом Міністрів найближчими днями.
Новіков також обговорив з послами G7 необхідність відновлення декларування публічних службовців та фінансової звітності партій.
«Відновлення декларування та звітності політичних партій є ефективними інструментами не лише для запобігання корупції, а й для виявлення фактів незаконного збагачення та інших корупційних правопорушень. Це набуває особливої актуальності з точки зору підзвітності українських посадовців за використання коштів допомоги партнерів з розвитку. І останні гучні події в нашій країні демонструють необхідність відновлення цих процесів», - зауважив голова НАЗК, додавши, що відповідний законопроєкт з осені перебуває на розгляді Верховної Ради.
Він подякував представникам країн G7 за всебічну підтримку України та вкотре підкреслив, що Київ має всі необхідні інструменти для забезпечення прозорості та підзвітності у процесах відбудови та отримання допомоги від партнерів. Тому НАЗК очікує на якнайшвидшу підтримку з боку Кабінету Міністрів України та Верховної Ради у цих питаннях.
Своєю чергою посли країн G7 та ЄС висловили чітку підтримку якнайшвидшого ухвалення ДАП та відновлення інструментів запобігання корупції (електронне декларування та фінансове звітування політичних партій). Зокрема, посол ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що ухвалення ДАП "стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна - ЄС", який відбудеться 3 лютого.
Посли країн G7 та ЄС пообіцяли продовжувати підтримку антикорупційних реформ, незалежності антикорупційних органів України, а також закликали до вжиття всіх необхідних кроків для забезпечення ефективного та прозорого процесу отримання міжнародної допомоги під час відбудови України.
Як повідомлялося, цього року Японія головує в межах G7. Раніше голова НАЗК зустрічався з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
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