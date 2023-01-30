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АНАЛІТИКА

Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА

Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА

 

Міністерство оборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Facebook.

Загалом міністерство у 2023 спрямує близько 20 млрд для закупівлі БПЛА, враховуючи потреби та запити української армії.

"Протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії", - йдеться в повідомленні.

Додається, що з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.
За матеріалами: Економічна правда
 

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