Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА

Міністерство оборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Facebook.

Загалом міністерство у 2023 спрямує близько 20 млрд для закупівлі БПЛА, враховуючи потреби та запити української армії.

"Протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії", - йдеться в повідомленні.

Додається, що з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.