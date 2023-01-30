Міністерство фінансів України отримало нагороду Risk Awards 2023

Міністерство фінансів України стало переможцем Risk Awards 2023 у номінації "Ризик-менеджер року з суверенних активів" від міжнародного авторитетного видання Risk.net.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Цьому сприяла ефективна робота команди Міністерства фінансів у сфері управління державним боргом та продовження активної співпраці з інвесторами в українські активи в умовах повномасштабної війни.

За декілька днів після початку повномасштабного вторгнення було проведено перший аукціон з продажу військових облігацій. Завдяки щотижневому проведенню аукціонів облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) до держбюджету станом на кінець 2022 року було залучено понад 7 млрд доларів США.

Окрім того, в серпні 2022 року було досягнуто угоди з інвесторами щодо продовження строку погашення всіх 13 серій державних єврооблігацій та відстрочення купонних платежів на два роки, що дозволило заощадити близько 6 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб України. Ці заходи, разом із пільговим фінансуванням від країн-союзників і міжнародних організацій, дозволили Україні стабілізувати фінансову систему та запобігти кризі ліквідності.

В коментарях для Risk.net урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца та керівник зв'язків з інвесторами Міністерства фінансів Алла Данильчук повідомили про управління боргом України в умовах повномасштабної війни, співпрацю з інвесторами в українські активи та ресурси для відновлення України.

"Угода, яку ми досягнули з інвесторами в державні єврооблігації України в серпні минулого року - це найшвидша угода, яка коли-небудь досягалася між сувереном і кредиторами. Причина в тому, що ми підтримували постійний контакт з інвесторами протягом усієї війни та врахували отриманий зворотній зв'язок перед тим, як приймати рішення про початок транзакції", - заявив Буца.

За словами директора боргових ринків регіону CEEMEA в BNP Paribas Бориса Матяша, що гудвілл (ділова репутація), яку Україна заробила протягом останніх декількох років, співпрацюючи з інвесторами, стала ключовим фактором у досягненні угоди з інвесторами минулого року. "Це допомогло Україні мобілізувати фінансові ресурси швидко та ефективно, отримавши широку підтримку від інвесторського співтовариства, та вивільнити бюджетні ресурси в часи, коли це потрібно найбільше. Таким чином, це дає країні можливість продовжувати функціонувати та відбудовувати країну задля процвітаючого майбутнього народу України", - додав Матяш.

"Наші відносини з інвесторами надзвичайно важливі для нас, тому ми зробили все можливе, щоб залишатися доступними для них. Ми не хотіли втратити всю довіру, яку ми здобули з інвесторами протягом багатьох років через російську агресію" - повідомила Алла Данильчук.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 24 січня залучило до державного бюджету 13,22 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).