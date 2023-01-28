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В Україні наступного тижня почнуть тестувати електронні товарно-транспортні накладні
22:13 27.01.2023 |
За п'ять днів розпочнеться тестування електронних товарно-транспортних накладних, до якого закликають долучатися підприємців, а впровадження е-ТТН очікується з 1 серпня.
Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, передає Укрінформ.
«Ще один крутий подарунок ринку перевезень: з 1 серпня в Україні запрацює е-ТТН. За п'ять днів розпочнеться тестування електронних товарно-транспортних накладних», - йдеться в повідомленні.
Найєм зауважив, що у ринку є пів року на те, щоб система запрацювала і бізнес міг відмовитись від паперових товарно-транспортних накладних на користь електронних документів.
Наголошується, що вже відібрані провайдери електронного-документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою.
У Мінінфраструктури закликають транспортні компанії не зволікати з впровадженням необхідних процедур і обіцяють допомогу у впровадженні нововведень.
«Ми точно розуміємо, що е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим, менш корумпованим. Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І загалом - це перший крок до впровадження міжнародних документів - e-CMR», - зазначив заступник міністра.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації заявили про початок реалізації проєкту із впровадження електронної товарно-транспортної накладної у квітні 2020 року.
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