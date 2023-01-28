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АНАЛІТИКА

В Україні наступного тижня почнуть тестувати електронні товарно-транспортні накладні

22:13 27.01.2023 |

Економіка

 

За п'ять днів розпочнеться тестування електронних товарно-транспортних накладних, до якого закликають долучатися підприємців, а впровадження е-ТТН очікується з 1 серпня.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, передає Укрінформ.

«Ще один крутий подарунок ринку перевезень: з 1 серпня в Україні запрацює е-ТТН. За п'ять днів розпочнеться тестування електронних товарно-транспортних накладних», - йдеться в повідомленні.

Найєм зауважив, що у ринку є пів року на те, щоб система запрацювала і бізнес міг відмовитись від паперових товарно-транспортних накладних на користь електронних документів.

Наголошується, що вже відібрані провайдери електронного-документообігу, які пройшли тестування і можуть взаємодіяти з системою.

У Мінінфраструктури закликають транспортні компанії не зволікати з впровадженням необхідних процедур і обіцяють допомогу у впровадженні нововведень.

«Ми точно розуміємо, що е-ТТН зробить ринок вантажних перевезень прозорішим, менш корумпованим. Для бізнесу використання електронних накладних буде дешевшим за паперові. І загалом - це перший крок до впровадження міжнародних документів - e-CMR», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації заявили про початок реалізації проєкту із впровадження електронної товарно-транспортної накладної у квітні 2020 року.
 

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