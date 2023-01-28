Фінансові новини
- |
- 28.01.23
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні за програмою «єРобота» розпочали власну справу понад 2 тисяч нових підприємців
21:58 27.01.2023 |
Завдяки програмі «єРобота» в Україні були започатковані понад 2 тис. бізнесів.
Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 27 січня.
"Для нас особливо важливо продовжувати та розширювати програми підтримки малого й середнього бізнесу. Це, зокрема, стосується програми безповоротних грантів єРобота. За даними соціологічних опитувань, понад 60% українців хочуть мати власний бізнес. Уже більш як 2 тисячі бізнесів по всій країні були створені саме завдяки цій програмі", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що уряд затвердить постанову, яка розширить джерела фінансування програми «єРобота».
"У Національному банку України створено спеціальний рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки». Ми пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми єРобота. Завдяки цьому будуть створені та розширені десятки переробних підприємств і створені тисячі нових робочих місць", - додав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, українці з 1 липня 2022 року можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті "єРобота". Торік за рішеннями уряду у межах проєкту «єРобота» фактично виплачено гранти 2530 отримувачам на загальну суму 1,55 млрд грн.
У січні уряд вирішив, що фінансування програм підтримки бізнесу в межах урядової ініціативи «єРобота» здійснюватиметься коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 - Моравецький
|«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін схвалив законопроєкт по скасуванню «спрощенки з 2%» із 1 липня
|В Україні наступного тижня почнуть тестувати електронні товарно-транспортні накладні
|В Україні за програмою «єРобота» розпочали власну справу понад 2 тисяч нових підприємців
|Українські волонтери придбали комплекс боротьби із дронами
|Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних
|Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення
Бізнес
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»