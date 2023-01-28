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АНАЛІТИКА

В Україні за програмою «єРобота» розпочали власну справу понад 2 тисяч нових підприємців

21:58 27.01.2023 |

Економіка

 

Завдяки програмі «єРобота» в Україні були започатковані понад 2 тис. бізнесів.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 27 січня.

"Для нас особливо важливо продовжувати та розширювати програми підтримки малого й середнього бізнесу. Це, зокрема, стосується програми безповоротних грантів єРобота. За даними соціологічних опитувань, понад 60% українців хочуть мати власний бізнес. Уже більш як 2 тисячі бізнесів по всій країні були створені саме завдяки цій програмі", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд затвердить постанову, яка розширить джерела фінансування програми «єРобота».

"У Національному банку України створено спеціальний рахунок «Фонд відновлення та трансформації економіки». Ми пропонуємо використовувати кошти з цього рахунку для надання грантів на переробку в межах програми єРобота. Завдяки цьому будуть створені та розширені десятки переробних підприємств і створені тисячі нових робочих місць", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, українці з 1 липня 2022 року можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті "єРобота". Торік за рішеннями уряду у межах проєкту «єРобота» фактично виплачено гранти 2530 отримувачам на загальну суму 1,55 млрд грн.

У січні уряд вирішив, що фінансування програм підтримки бізнесу в межах урядової ініціативи «єРобота» здійснюватиметься коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.
 

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