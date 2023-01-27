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Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних
Сьогодні, 27 січня, Кабінет міністрів України затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді України Тараса Мельничука.
В Кабміні сьогодні затвердили:
* порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану;
* порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Також рішенням Кабінету міністрів було встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.
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