Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних

Сьогодні, 27 січня, Кабінет міністрів України затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів України у Верховній раді України Тараса Мельничука.

В Кабміні сьогодні затвердили:

* порядок бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану;

* порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також рішенням Кабінету міністрів було встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобовʼязаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

