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Кабмін призначив Мустафу Найєма головою Держагентства відновлення
Кабінет Міністрів призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів.
"Головою новоствореного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Рішенням уряду він переходить в агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи", - написав віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці.
За його словами, ключові завдання, поставлені перед керівником агентства: - запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення; відпрацювати механізм взаємодії з донорами - урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями; скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.
"Важливо сказати, що агентство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових та громадських організацій", - заявив Кубраков.
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