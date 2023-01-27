Прямі збитки українського бізнесу внаслідок війни сягнули $13 мільярдів – KSE

Через повномасштабне вторгнення росії прямих збитків зазнали щонайменше 109 великих та середніх підприємств України різних форм власності; загальна сума збитків оцінюється в 13 млрд доларів.

Такі дані дослідження оприлюднила Київська школа економіки (KSE), передає Укрінформ.

«За підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого 2022 року.<...> Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб - підприємців оцінюється в 13 млрд дол. З них 9 млрд дол. - частка збитків великих та середніх підприємств», - ідеться в повідомленні.

При цьому загальні непрямі втрати сягають 33,1 млрд дол. Для відновлення підприємств, за підрахунками експертів проєкту KSE "росія заплатить", знадобиться 24,9 млрд дол.

Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях: Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%), Луганській (10%) та Миколаївській (8%).

Серед найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії росії у 2022 році, увійшли Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Азовсталь, Нібулон, Мотор Січ.

За оцінкою експертів, 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.

Як повідомлялося, станом на грудень 2022 року українській інфраструктурі через війну завдано прямих збитків на суму 137,8 млрд дол. США. З листопада сума збільшилася майже на 2 млрд дол.