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«Фінансовий Рамштайн»: донори України створили координаційну платформу та провели першу зустріч
23:38 26.01.2023 |
У четвер, 26 січня, розпочала роботу Міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення, відновлення та реконструкції України у рамках так званого "фінансового Рамштайну".
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Перше засідання Координаційної платформи донорів було проведене в режимі відеоконференції. На ньому були присутні високопосадовці з України, ЄС, країн G7, а також фінансових установ, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк.
До платформи зможуть приєднатись з часом й інші донори.
"Зустріч розпочинає більш широкий процес з метою забезпечення покращеної координації між усіма ключовими гравцями, які надають короткострокову фінансову підтримку, а також довгострокову допомогу на етапі реконструкції, спираючись на результати конференцій у Лугано, Берліні та Парижі, допомогти подолати розрив між потребами та ресурсами", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.
В установі додали, що ЄС сповнений рішучості продовжувати відігравати важливу роль у підтримці процесу відновлення та реконструкції в Україні, яка прямує до членства в ЄС, гарантуючи, що "інвестиції йдуть рука об руку з реформами".
Всього ЄС, країни-члени та європейські фінансові установи вже надали Україні до 49 млрд євро фінансової, бюджетної, екстреної, гуманітарної та військової допомоги.
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