Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС знайшов спосіб використати заморожені активи Росії для відновлення України, - Bloomberg

 

Євросоюз знайшов спосіб використати заморожені російські активи для відновлення України. Країни-члени ЄС були проінформовані про те, що блок має юридичні повноваження тимчасово задіяти щонайменше 36,8 млрд доларів активів російського центрального банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам, що такий план є юридично здійсненним за умови, що активи не будуть експропрійовані та будуть виконані певні умови. Ці умови включають дату закінчення терміну дії, акцент на ліквідних активах та ясність щодо того, що основна сума боргу та відсотки буде повернуто Росії у певний момент.

ЄС вивчає варіанти використання заморожених російських активів після вторгнення Москви до України, але ця пропозиція є спірною, а обговорення перебувають на дуже попередній стадії.

Чиновники ЄС та деякі держави-члени стурбовані юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений, особливо щодо використання заморожених активів російського Центробанку.

Як перший крок ЄС розглядає можливість об'єднання активів на рівні Євросоюзу або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який може бути використаний для фінансування відновлення України - завдання, яке, за оцінками Світового банку, може коштувати не менше 350 млрд доларів.

За словами людей, знайомих з ходом обговорення, хоча деякі юристи ЄС бачать можливість просування вперед, виконавча влада блоку насторожено ставиться до юридичної обґрунтованості використання заморожених активів, а також до загальної складності цієї роботи. Чиновники також вважають, що будь-який план має бути реалізований у співпраці з Великою сімкою.

Виконавчий орган ЄС також попередив, що буде важко ухвалити рішення, доки не з'явиться більше ясності щодо обсягу активів, які можуть бути використані, і що першим кроком буде їхнє виявлення.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8433
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8481  0,00 0,01 40,6142  0,00 0,00
EUR 42,5962  0,06 0,14 43,6865  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес