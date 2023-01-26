Японське агентство міжнародного співробітництва відновлює роботу в Україні

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення.

На зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою сторони обговорили подальшу підтримку України в різних сферах, зокрема в питаннях енергетики, відбудови житла, гуманітарного розмінування та підтримки малого й середнього бізнесу в Україні.

Також обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. Прем'єр-міністр України закликав японських партнерів сприяти санкційним обмеженням проти російської ядерної галузі.

Раніше повідомлялося, що Японія виділила $95 млн на відновлення критичної інфраструктури України.