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Японське агентство міжнародного співробітництва відновлює роботу в Україні
17:47 26.01.2023 |
Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) поновлює роботу в Україні та зосередиться на питаннях відновлення.
На зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою сторони обговорили подальшу підтримку України в різних сферах, зокрема в питаннях енергетики, відбудови житла, гуманітарного розмінування та підтримки малого й середнього бізнесу в Україні.
Також обговорювалася ситуація на Запорізькій АЕС. Прем'єр-міністр України закликав японських партнерів сприяти санкційним обмеженням проти російської ядерної галузі.
Раніше повідомлялося, що Японія виділила $95 млн на відновлення критичної інфраструктури України.
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