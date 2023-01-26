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АНАЛІТИКА

Бізнесу відшкодували 19 мільярдів ПДВ з початку січня, – Гетманцев

16:51 26.01.2023 |

Економіка

 

У січні очікується найбільше відшкодування ПДВ з початку 2022 року.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, бізнесу вже відшкодовано 19 млрд.грн.

Раніше максимального рівня відшкодування податку на додану вартість сягнуло в жовтні 2022 року - тоді бізнесу повернули 3,6 млрд грн.

Як повідомлялося обсяг відшкодування податку на додану вартість у 2022 році становив 84,6 млрд грн, що урахуванням даних про виконання держбюджету 2021 року Національного банку означає скорочення відшкодування на 47%, або на 75,1 млрд грн.

Нагадаємо, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно склало 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю було зупинено і відновилося лише у червні.

У липні відшкодування знову зупинилося, проте потім у серпні сума виплат склала 9,4 млрд грн, у вересні - 1,6 млрд грн, у жовтні - 10,9 млрд грн, а у листопаді - рекордні 13,6 млрд грн, після чого у грудні знизилося до 8,2 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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