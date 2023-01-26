Фінансові новини
- |
- 26.01.23
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Нацбанк України на 2023 рік покращив прогноз інфляції до 18,7%
14:28 26.01.2023 |
Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7% (у жовтневому прогнозі - 20,8%), повідомила пресслужба регулятора в четвер.
"НБУ прогнозує сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключення електроенергії", - пояснюється в повідомленні.
Зазначено, що отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги і спільні дії НБУ та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень дадуть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок.
Регулятор очікує, що в наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше, завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.
НБУ, зокрема, прогнозує, що вона знизиться до 10,4% у 2024 році та 6,7% у 2025 році.
"Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", - пояснили в центробанку.
Зазначено, що за останні три місяці показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався.
Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування, заходи, вжиті НБУ, та слабкіший споживчий попит в умовах енергетичного терору Росії.
Водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання. Інфляційні очікування, незважаючи на стабілізацію, залишалися підвищеними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
|Politico: кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася
|ЗСУ вночі збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе: названа кількість
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС знайшов спосіб використати заморожені активи Росії для відновлення України, - Bloomberg
|Японське агентство міжнародного співробітництва відновлює роботу в Україні
|Бізнесу відшкодували 19 мільярдів ПДВ з початку січня, – Гетманцев
|Нацбанк України на 2023 рік покращив прогноз інфляції до 18,7%
|Нацбанк прогнозує збереження резервів $27 млрд у 2023 році, незважаючи на стрибок дефіциту поточного рахунку
|НБУ продовжив сценарій повномасштабної війни до початку 2024 року і погіршив прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 0,3%
Бізнес
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли