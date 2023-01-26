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Нацбанк України на 2023 рік покращив прогноз інфляції до 18,7%

14:28 26.01.2023 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7% (у жовтневому прогнозі - 20,8%), повідомила пресслужба регулятора в четвер.

"НБУ прогнозує сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключення електроенергії", - пояснюється в повідомленні.

Зазначено, що отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги і спільні дії НБУ та уряду з активізації ринку внутрішніх боргових залучень дадуть змогу уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок.

Регулятор очікує, що в наступні роки інфляція сповільнюватиметься швидше, завдяки зниженню безпекових ризиків, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.

НБУ, зокрема, прогнозує, що вона знизиться до 10,4% у 2024 році та 6,7% у 2025 році.

"Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", - пояснили в центробанку.

Зазначено, що за останні три місяці показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався.

Стабілізації інфляційного тиску сприяли деокупація територій, розширення пропозиції продуктів харчування, заходи, вжиті НБУ, та слабкіший споживчий попит в умовах енергетичного терору Росії.

Водночас ціновий тиск залишається значним через наслідки війни, у тому числі руйнування підприємств та інфраструктури, порушення ланцюгів виробництва та постачання. Інфляційні очікування, незважаючи на стабілізацію, залишалися підвищеними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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