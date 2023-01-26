Фінансові новини
- |
- 26.01.23
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ продовжив сценарій повномасштабної війни до початку 2024 року і погіршив прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 0,3%
14:22 26.01.2023 |
Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі, що багато в чому пов'язано із продовженням базового сценарію з повномасштабною війною ще на півроку - до початку 2024 року.
"Ключовим припущенням прогнозу є суттєве зниження безпекових ризиків із початку 2024 року. Основними ризиками залишаються триваліший термін повномасштабної воєнної агресії Росії, а також подальше руйнування об'єктів критичної інфраструктури", - зазначив НБУ у пресрелізі в четвер.
Нацбанк пояснив, що переглянув ключове припущення прогнозу щодо ситуації з безпекою з урахуванням інтенсифікації бойових дій та посилення терактів проти критичної інфраструктури. Відповідно відтерміновано і повноцінне розблокування морських портів та зниження премії за ризик України.
"Інтенсифікація війни та вищий, ніж передбачається, дефіцит електроенергії внаслідок терактів Росії, можуть суттєвіше обмежити економічну активність і посилити інфляційний тиск", - зазначає НБУ, який, однак, покращив прогноз інфляції на цей рік з 20,8% до 18,7%.
Нацбанк зазначає, що на 2024 рік також погіршив прогноз зростання ВВП з 5,2% до 4,1%, але очікує прискорення зростання економіки до 6,4% у 2025 році.
Щодо 2022 року, то НБУ оцінює спад ВВП за його підсумками на 30,3%, зокрема в четвертому кварталі - на 35%.
За його оцінками, номінальний ВВП минулого року становив 4,825 трлн грн, що краще за попередній прогноз у 4,75 трлн грн. Однак на цей рік прогноз номінального ВВП погіршено до 5,985 трлн грн із 6,175 трлн грн, на наступний - до 7,085 трлн грн з 7,35 трлн грн.
Серед інших актуальних ризиків, реалізація яких може призвести до перегляду ключових макроекономічних показників, Нацбанк назвав також виникнення додаткових бюджетних потреб та формування значних квазіфіскальних дефіцитів в енергосфері з урахуванням непередбачуваного характеру війни та неритмічність надходження зовнішнього фінансування.
У цьому списку також ускладнення роботи зернового коридору та відтермінування повернення значної частини громадян в Україну і потенційна додаткова міграція за кордон, що обмежуватиме споживчий попит, а у тривалій перспективі - загрожуватиме загостренням структурних проблем на ринку праці та зниженням економічного потенціалу.
Водночас швидка реалізація плану відновлення України з відповідним надходженням офіційного та приватного фінансування відновлення може суттєво прискорити економічне зростання, зазначає НБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
|Politico: кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася
|ЗСУ вночі збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе: названа кількість
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС знайшов спосіб використати заморожені активи Росії для відновлення України, - Bloomberg
|Японське агентство міжнародного співробітництва відновлює роботу в Україні
|Бізнесу відшкодували 19 мільярдів ПДВ з початку січня, – Гетманцев
|Нацбанк України на 2023 рік покращив прогноз інфляції до 18,7%
|Нацбанк прогнозує збереження резервів $27 млрд у 2023 році, незважаючи на стрибок дефіциту поточного рахунку
|НБУ продовжив сценарій повномасштабної війни до початку 2024 року і погіршив прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 0,3%
Бізнес
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли