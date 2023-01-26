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Кількість користувачів «Дії» збільшилася до 18,6 млн
Кількість унікальних користувачів програми "Дія" за період із початку повномасштабного вторгнення Росії зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18% - до 18,6 млн, повідомив керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік на пресконференції у середу.
"Протягом останнього року у нас збільшилася кількість користувачів. У війну ми входили з 15,5-16 млн унікальних користувачів. Дуже швидко ця цифра доросла до 18 млн, а наразі становить 18,6 млн. Це більше половини всього дорослого населення України", - сказав Банік.
Він уточнив, що послугами "Дії" користуються 4,5 млн осіб віком від 60 років.
Крім того, за словами заступника виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антона Грушецького, кількість громадян, які скористалися електронними держпослугами у 2022 році, зросла з 60% до 63%.
"Це означає, що троє з п'яти дорослих українців протягом року користувалися державними онлайн-сервісами. Щороку цей показник зростає, і все більше вікових груп залучається до цифрових застосунків", - сказав Грушецький.
Згідно з дослідженням КМІС, задоволеність наданими послугами висловили 80% опитаних респондентів, 53,6% із них уточнили, що хотіли б тих чи інших покращень.
Водночас 70% тих, хто не користувався електронними послугами, зазначили, що не потребували цього. Проте ці самі 70% під час опитування назвали для себе важливим хоча б один сервіс, доступний у "Дії", що свідчить про недостатній рівень інформування населення з боку Мінцифри.
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