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Українці через «Дію» зареєстрували вже 250 тисяч ФОПів
Українці за допомогою "Дії" в автоматичному режимі відкрили 250 тисяч ФОПів, а також зареєстрували майже 1,5 тисячі ТОВ.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.
«Понад 250 тисяч ФОПів відкрили українці за послугою АвтоФОП. Ми мінімізували людський фактор з цієї послуги та скорочуємо час на її отримання. Вже майже 1 500 ТОВ зареєстровано в автоматичному режимі», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зауважили, що автоматична реєстрація бізнесу через "Дію" займає лише 2 секунди, ще й автоматично підтягує відповідні дані, не потребуючи додаткової перевірки інформації.
Як повідомлялось, у 2021 році Міністерство цифрової трансформації запустило послугу на порталі «Дія» - автоматичну реєстрацію ФОП, а у 2022-му - ТОВ.
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