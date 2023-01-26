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Українці через «Дію» зареєстрували вже 250 тисяч ФОПів

10:11 26.01.2023 |

Економіка, Україна

 

Українці за допомогою "Дії" в автоматичному режимі відкрили 250 тисяч ФОПів, а також зареєстрували майже 1,5 тисячі ТОВ.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

«Понад 250 тисяч ФОПів відкрили українці за послугою АвтоФОП. Ми мінімізували людський фактор з цієї послуги та скорочуємо час на її отримання. Вже майже 1 500 ТОВ зареєстровано в автоматичному режимі», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зауважили, що автоматична реєстрація бізнесу через "Дію" займає лише 2 секунди, ще й автоматично підтягує відповідні дані, не потребуючи додаткової перевірки інформації.

Як повідомлялось, у 2021 році Міністерство цифрової трансформації запустило послугу на порталі «Дія» - автоматичну реєстрацію ФОП, а у 2022-му - ТОВ.
 

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