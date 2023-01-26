Економіка України через війну скоротилася на 35% – ООН

Економіка України скоротилася у 2022 році більш як на 35% унаслідок російського вторгнення, щомісячний дефіцит бюджету оцінюється у 5 млрд доларів.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це йдеться у звіті «Світовий економічний стан і перспективи, 2023», представленому заступником генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лі Цзюньхуа.

«Економіка України скоротилася на більш як 35% у 2022 році через масове руйнування інфраструктури, зокрема залізничного та інших сполучень із сусідніми країнами, дорожньої мережі та мостів. Порушено виробничу та торговельну діяльність, є великі втрати робочої сили через міграцію або призов до армії», - зазначають експерти ООН.

На стан економіки істотно впливають атаки росії на об'єкти енергетичної інфраструктури, блокування портів та пошкодження металургійних заводів.

Доходи бюджету різко скоротилися, щомісячний дефіцит сягає близько 5 млрд доларів, ідеться у звіті.

Як зазначається, пряме монетарне фінансування з боку Національного банку забезпечило покриття близько третини загальних потреб у державних видатках. Це призвело до виснаження валютних резервів, що підштовхнуло Україну до девальвації національної валюти.

Проте Україна отримує потужну двосторонню та багатосторонню фінансову підтримку, вказують автори звіту. Допомога Євросоюзу, США, МВФ, Світового банку та інших структур покрила майже половину загальних потреб у 2022 році. Допомога надається частково у вигляді кредитів, що збільшує борговий тягар.

На думку економістів ООН, хоча у 2023 році Європейський Союз планує виділити 18 млрд євро на економічну підтримку України, цього може бути недостатньо.

«Перспективи української економіки у 2023 та 2024 роках є дуже невизначеними й залежатимуть від багатьох чинників, зокрема від припинення бойових дій та початку відновлювальних робіт», - ідеться у звіті.

За оцінками його авторів, повоєнна відбудова України потребуватиме величезних ресурсів - від 350 до 500 млрд євро.