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АНАЛІТИКА

Банкіри очікують погіршення Нацбанком оцінки зростання ВВП України у 2023 році до 1-3,3% і оцінюють сповільнення інфляції нижче 21%

16:39 25.01.2023 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) погіршить прогнозну оцінку зростання реального ВВП України у 2023 році з 4% до 1-3,3%, інфляція за підсумками року сповільнить зростання до 19-21%, вважають банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Жовтневий макропрогноз Нацбанку був надто оптимістичний і передбачав зростання ВВП на 4% у 2023 році. Але вже в листопаді стало ясно, що через обстріл енергетичної інфраструктури релевантність таких оцінок суттєво знизилася. Тому, на мою думку, цей прогноз буде переглянуто у бік зменшення до помірніших значень 3-3,3%", - очікує голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Водночас, за його словами, варто визнати, що цей прогноз також спирається на низку припущень щодо термінів завершення війни та інтенсивності обстрілів енергетичної інфраструктури, а також швидкості її відновлення, прорахувати які наразі неможливо.

Банкір нагадав, що, за попередніми оцінками НБУ, за підсумками 2023 року інфляція має сповільнитися до 21%. "Найімовірніше, ця оцінка суттєво не зміниться. З одного боку, сповільнення зростання цін і менш значний, ніж очікувалося, вплив на показник дефіциту електроенергії наприкінці минулого року не дає підстав погіршувати прогноз. З іншого боку, і підстав для надмірного оптимізму також поки що немає", - пояснив він.

У свою чергу аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук очікує, що НБУ, найімовірніше, погіршить прогноз зростання ВВП у поточному році приблизно до 1% через руйнування енергетичної інфраструктури.

"Прогноз інфляції на 2023 рік може дещо покращитись (до 19-20% р/р) у результаті очікувань нижчих цін на енергоресурси. Проте прогноз за ключовою ставкою, ймовірно, залишиться незмінним, сигналізуючи про збереження суттєвих ризиків для інфляції та обмінного курсу", - зазначив він.

Начальник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов зазначив, що за базовим прогнозом банку інфляція почне сповільнюватися вже у першому кварталі 2023 року і влітку, найімовірніше, вийде на показники, які будуть суттєво нижчими за 20% у річному вимірі (проти поточних 26,6%).

"Чекати на пом'якшення монетарної політики найближчим часом - це фантазії. Для впливу на структурний профіцит ліквідності в арсеналі НБУ є й інші монетарні інструменти, такі як подальше підвищення норм обов'язкового резервування, повернення термінових депозитних сертифікатів, вилучення ліквідності через ОВДП та валютні інтервенції", - зазначила заступник голови правління банку "Кредит Дніпро" Оксана Шведа.

За її словами, останні зміни щодо підвищення норми обов'язкового резервування та можливості покриття цього обсягу ОВДП у розмірі 50% є компромісним рішенням між НБУ та Мінфіном, якщо Мінфін не "спокусить" значний попит із боку банків, і ставки на первинних аукціонах залишаться без змін або навіть підвищуватимуться залежно від терміновості паперу.

"Звісно, на складність завдань, які стоять перед НБУ, впливає ще й воєнний час, і все-таки вміле "жонглювання" без сумнівів дасть змогу досягти цільового результату", - очікує вона.

Як повідомлялося, у жовтні НБУ прогнозував зростання ВВП на 4% та зниження інфляції до 20,8% у 2023 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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