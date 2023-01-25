У 2022 АРМА розшукало кошти та корпоративні права на понад 60 млрд гривень

Протягом 2022 року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) опрацювало понад 7 тис. звернень від правоохоронних органів та Міністерства юстиції щодо виявлення та розшуку активів в Україні та за кордоном, що є рекордним показником у порівнянні з попередніми роками.

Про це йдеться у повідомленні АРМА, передають Українські Новини.

Понад 4,4 тис. запитів надійшло безпосередньо у рамках кримінальних проваджень від правоохоронних органів, зокрема, найбільше від Національної поліції, прокуратури, БЕБ, СБУ та ДБР.

Завдяки комплексному опрацюванню звернень Національним агентством розшукано грошові кошти, цінні папери та частки у статутних капіталах загальною вартістю понад 60 млрд гривень.

Крім того, фахівцями АРМА виявлено та розшукано близько 198 тис. Одиниць майна, зокрема 28 одиниць авіаційного транспорту, 150 морських та річкових суден, понад 15 000 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості тощо.

Серед іншого розшуканого майна - земельні ділянки, сільськогосподарська техніка, автомобільний, трубопровідний транспорт та ін.

На розшукані активи в подальшому може бути накладено арешт, передано в управління АРМА та конфісковано на користь держави.

Варто також зазначити, що крім інформації про факт існування та місцезнаходження потенційно злочинних активів, АРМА надає правоохоронцям інформацію про історію набуття активів та пов'язані з цим фінансові транзакції, дані про пов'язаних осіб, які можуть бути причетні до правопорушень, а також інформацію про встановлені факти інших правопорушень, про які не вказано у запитах правоохоронних структур.

Як повідомляли Українські Новини, Україна розраховує на фінансування повоєнного відновлення країни насамперед за рахунок конфіскованих активів Росії та російських олігархів.

У липні Офіс генерального прокурора забезпечив арешт активів російських і білоруських бізнесменів в Україні на 33 млрд гривень.