790 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації

В межах програми релокації бізнесу 790 підприємств переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, з них 80% компаній відновили свою роботу.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

"Продовжує діяти програма релокації підприємств, за якою держава надає підтримку бізнесу у переміщенні виробничих потужностей, а також співробітників підприємств з сім'ями, у більш безпечні регіони. Нині за цією програмою переміщено 790 підприємств, 80% з яких вже відновили роботу на новому місці. Завдяки програмі релокації вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на кінець листопада в межах програми релокації бізнесу 772 підприємства було переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, з них вже 605 компаній відновили свою роботу.