Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

790 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації

16:25 25.01.2023 |

Економіка

 

В межах програми релокації бізнесу 790 підприємств переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, з них 80% компаній відновили свою роботу.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

"Продовжує діяти програма релокації підприємств, за якою держава надає підтримку бізнесу у переміщенні виробничих потужностей, а також співробітників підприємств з сім'ями, у більш безпечні регіони. Нині за цією програмою переміщено 790 підприємств, 80% з яких вже відновили роботу на новому місці. Завдяки програмі релокації вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на кінець листопада в межах програми релокації бізнесу 772 підприємства було переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, з них вже 605 компаній відновили свою роботу.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7629
  0,0403
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8510  0,05 0,13 40,6147  0,07 0,17
EUR 42,5387  0,08 0,19 43,6570  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес