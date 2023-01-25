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790 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації
16:25 25.01.2023 |
В межах програми релокації бізнесу 790 підприємств переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, з них 80% компаній відновили свою роботу.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.
"Продовжує діяти програма релокації підприємств, за якою держава надає підтримку бізнесу у переміщенні виробничих потужностей, а також співробітників підприємств з сім'ями, у більш безпечні регіони. Нині за цією програмою переміщено 790 підприємств, 80% з яких вже відновили роботу на новому місці. Завдяки програмі релокації вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць. Окрім того, роботу на релокованих підприємствах знайшли ще понад 7 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, станом на кінець листопада в межах програми релокації бізнесу 772 підприємства було переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України, з них вже 605 компаній відновили свою роботу.
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