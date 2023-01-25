Уряд удосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців

Кабінет міністрів удосконалив програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 24 січня, передає Мінеконоімки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, загалом в Україні наразі нараховують 7 млн внутрішньо переміщених осіб.

"Цього року ми збільшили в 1,5 рази фінансування програм сприяння працевлаштування внутрішніх переселенців", - зазначила вона.

Зокрема, згідно з внесеними змінами, роботодавець отримує:

* компенсацію витрат на оплату праці (але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;

* компенсацію витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не менше ніж на 12 календарних місяців. Розмір компенсації визначається урядом в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Також у разі звільнення працівника до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості за власним бажанням, за угодою сторін, або за ініціативи роботодавця, сума виплачених коштів повертається у повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю залежно від джерела фінансування компенсації.

Єдине виключення з цього - коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням територіального центру зайнятості до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.

У разі якщо на місце звільненого працівника працевлаштовано зареєстрованого безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб, виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості.