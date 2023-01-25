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АНАЛІТИКА

ЄБРР інвестує в Україну у 2023 році щонайменше EUR1,7 млрд

12:02 25.01.2023 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не скоротить у 2023 році обсягу інвестицій в Україну порівняно з інвестиціями наданими у 2022 році (EUR1,7 млрд), повідомив керуючий директор банку зі Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"ЄБРР не скоротить інвестицій у 2023 році. Ми хочемо зберегти ту саму кількість активностей, якщо не більше, що й у 2022 році, але очевидно, що ми маємо залишатися екстремально гнучкими щодо напрямів інвестування", - сказав він під час конференції ЄБРР у середу.

За словами Патроне, фокус організації загалом такий самий, як і минулого року, зокрема продовольча безпека, інфраструктура та стійкість приватного сектору.

"Однак структура цих сфер може змінюватись, залежно від ситуації", - уточнив він.

Патроне додав, що ЄБРР можливо сфокусується більше на логістичному транспорті та муніципальній інфраструктурі у 2023 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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