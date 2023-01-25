Росія завдала нашій інфраструктурі збитків на майже $138 мільярдів – KSE

Станом на грудень 2022 року українській інфраструктурі через війну завдано прямих збитків на суму 137,8 млрд дол. США. З листопада сума збільшилася майже на 2 млрд дол.

Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднила Київська школа економіки (KSE) в межах проєкту «росія заплатить».

«Станом на грудень 2022 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення, розпочате росією 24 лютого 2022 року, оцінюється у $137,8 млрд (за вартістю заміщення)», - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначають, що у порівнянні з обрахунками станом на листопад 2022 року загальна сума збитків зросла майже на 2 млрд дол. Найбільше зростання збитків повʼязане зі збільшенням втрат від руйнування житлового фонду, закладів освіти та обʼєктів сфер культури, релігії та спорту.

Зокрема, збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у 54 млрд дол. (+ 1,5 млрд дол. у грудні). За понад десять місяців війни загалом пошкоджено або зруйновано 149,3 тис. житлових будинків, серед яких 131,4 тис. приватних, 17,5 тис. багатоквартирних та 280 гуртожитків.

Найбільш постраждалими від війни сферами залишаються також інфраструктура, із завданими збитками на 35,6 млрд дол., промисловість та втрати підприємств - 13 млрд дол.

Сума збитків від руйнувань освітніх закладів зросла у грудні на 400 млн дол. і становить 8,6 млрд дол. Внаслідок бойових дій вже пошкоджено або зруйновано понад 3 тис. освітніх закладів, з-поміж них 1,4 тис. - середньої освіти, 865 - дошкільної, 505 - вищої освіти.

Ще на 100 млн дол. зросли збитки, яких через війну завдано закладам сфер культури, спорту та релігії. Наразі вони оцінюються у 2,2 млрд дол. За підсумками грудня 2022 року таких обʼєктів 1327: це 907 закладів культури, 168 спортивних закладів, 157 обʼєктів туризму та 95 релігійних обʼєктів.

Як повідомлялося, загальна сума збитків, завданих довкіллю внаслідок російського вторгнення, становить вже понад 1,5 трлн грн.