Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін спростив процедуру отримання дозволу на шкідкливі викиди

09:13 25.01.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відповдіні зміни внесено до Порядку, який був затверджений ще у березні 2002 року, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зокрема, Порядок приведено у відповідність до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" та викладено в новій редакції.

Відтепер у Порядку:

* прописано прозорі механізм отримання дозволу;
* чітко регламентовано строки;
* передбачено електронну взаємодію із Держпродспоживслужбою для оформлення висновку щодо отримання дозволу;
* встановлено покрокові інструкції прийняття участі громадськості в процесі видачі дозволу на викиди та проведення публічного обговорення;
* визначено чіткий механізм відмови у видачі, анулювання, переоформлення, зупинення і поновлення дії дозволу на викиди;
* передбачена цифровізація процедури.

Очікується, що пройти весь шлях від подання документів до отримання дозволу на викиди підприємства зможуть через єдину екологічну платформу ЕкоСистема. Наразі Міндовкілля працює над відповідним технічним рішенням.

"Сьогоднішнє рішення - це черговий крок до спрощення та вдосконалення дозвільних процедур, з якими стикаються підприємства", - прокоментував міністр захисту довкілляРуслан Стрілець.

У міністерстві пояснили, що раніше підготовка та узгодження всіх матеріалів для підприємств займали досить тривалий час. Проходження процедури могло затягнутися на пів року й довше. Порядок переоформлення, поновлення та призупинення дозволу був взагалі не визначений.

Крім того, не була встановлена чітка процедура розгляду зауважень від громадськості та проведення публічних обговорень.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7629
  0,0403
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8510  0,05 0,13 40,6147  0,07 0,17
EUR 42,5387  0,08 0,19 43,6570  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес