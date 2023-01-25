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Країни-донори проведуть фінансовий «Рамштайн» для України вже цього тижня – Шмигаль
23:08 24.01.2023 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення фінансового "Рамштайну" вже цього тижня.
Про це він повідомив під час засідання уряду в вівторок.
Мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий "Рамштайн", створили країни Великої сімки.
Він працюватиме в трьох основних напрямках:
* стала короткострокова і довгострокова підтримка України;
* міжнародне фінансування;
* координація реформ і розвитку приватного сектору.
"Очікуємо, що перше засідання керівного Секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового "Рамштайну" співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що обидва формати - і енергетичний, і фінансовий "Рамштайни" - стосуються забезпечення додаткової стійкості України та виконання двох головних завдань уряду: повноцінного фінансування всіх критичних видатків, особливо проєктів відновлення, та успішного проходження опалювального сезону й збереження цілісності нашої енергосистеми.
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