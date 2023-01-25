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Податкова реформа передбачатиме підвищення ставок підакцизних товарів до середніх європейських рівнів - ОП

23:03 24.01.2023 |

Економіка

 

Податкова реформа має на меті привести ставки акцизного податку до середніх європейських рівнів, що передбачає підвищення ставок на тютюнові вироби, алкоголь та пальне.

Про це в Медіацентрі Україна - Укрінформ під час презентації «Чому необхідне проведення податкової реформи: що вона дасть?» розповів заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

"Один із компенсаторів, які ми передбачаємо, - це підвищення оподаткування шкідливого споживання. Що таке шкідливе споживання? Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. У межах цієї реформи ми будемо приводити акцизні ставки податків до середніх європейських рівнів", - сказав Шурма.

При цьому, на його думку, важливим питанням лишається процес адміністрування податків.

"Ми плануємо дві фундаментальні зміни в адмініструванні. Перше - це електронний акциз<...> Друге - ми ще поки це обговорюємо. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату картою", - сказав Шурма.

Як повідомляв Укрінформ, нова податкова реформа має сприяти покращенню інвестиційної привабливості країни та спонукати бізнес відмовитись від оптимізації податків.
 

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