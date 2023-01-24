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АНАЛІТИКА

Уряд призначив директора «Прозорро.Продажі» заступником міністра економіки

 

Кабінет міністрів під час засідання 24 січня призначив директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексія Соболева заступником міністра економіки.

Про це він сам повідомив у Facebook.

"Одразу скажу, що вітати не треба. По-перше, бо поки ні з чим, сподіваюсь коли будуть результати, то буде з чим вітати. По-друге, бо це об'єктивно важка робота яка може швидко закінчитись скандалом з незалежних від тебе причин", - зазначив заступник міністра.

За словами Соболева, до його зони відповідальності входитиме приватизація, управління публічними активами, Прозорро.Продажі, підтримка малого та середнього бізнесу, корпоративне управління та інші проєкти.

До призначення заступником міністра Соболев обіймав посаду директора ДП "Прозорро.Продажі".

Упродовж 2015-2016 років він був радником міністра інфраструктури. Координував проєкти з підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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