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З початку війни на ЗСУ задонатили майже $1 млрд
З початку повномасштабної війни лише на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни задонатили понад 33,96 млрд грн. Йдеться про такі організації, як United24, Повернись живим та фонд Притули, інформує Опендатабот.
На рахунки донатили як українці, так й іноземці.
Найбільший внесок - 15,8 млрд - було зібрано на рахунки НБУ за три місяці: з 24 лютого до 5 травня.
United 24 за 8 місяців роботи, з травня до грудня, зібрав 8,6 млрд грн. 81% від суми (7 млрд грн) фонд спрямував на ЗСУ. Понад 1,1 млрд грн, або 13%, було спрямовано на медичну допомогу та 6%, або ж 0,5 млрд грн, - на відбудову країни.
Пік донатів на ЗСУ припав на липень - тоді українці пожертвували фонду 2,2 млрд грн.
Фонд "Повернись живим" з 24 лютого зібрав 5,6 млрд грн. Найбільшу суму - 1,6 млрд грн - задонатили у березні. Відтоді, в середньому, фонд збирав близько 350 мільйонів гривень на місяць.
Фонд Притули від початку повномасштабного вторгнення РФ зібрав майже 4 млрд грн. У жовтні кількість пожертв зросла більш ніж утричі за місяць та сягла 658 мільйонів гривень.
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