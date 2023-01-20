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Підприємці на «спрощенці» сплатили до бюджету понад 6 мільярдів гривень податку
22:01 20.01.2023 |
На спрощену систему оподаткування (2%) з моменту її введення по листопад 2022 року перейшли понад 313 тисяч підприємців.
Про це повідомив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев у Telegram.
"Ми ввели 2% податок у березні, коли вся економіка перебувала в заціпенінні від шоку війни. Податок став тим фактором, який, серед інших, оживив підприємства", - зазначив депутат.
Загалом на 2% перейшло 313 062 підприємців.
За період з березня по листопад вони задекларували понад 300,9 мільярдів гривень доходу та сплатили до бюджету 6,02 млрд грн єдиного податку до державного бюджету
Гетманцев нагадав, що зараз Міністерство фінансів готує законопроєкт щодо скасування 2% податку та повернення 3-ї групи оподаткування на довоєнні ставки з 1 липня.
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