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АНАЛІТИКА

На обслуговування сайту та застосунку «Дія» у 2022 році витратили 244,4 млн грн – в 2,3 рази більше, ніж у 2021-му

17:19 20.01.2023 |

Економіка

 

Як випливає з документа, який Мінцифри надала у відповідь на запит ресурсу «Фокус», на утримання «Дії» у 2022 році з державного бюджету України було виділено 244,4 млн. Саме стільки коштували підтримка роботи та адміністрування опитувань у мобільному додатку та порталі «Дія».

«Протягом 2022 року на підтримку роботи Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) та мобільного додатку Порталу «Дія» (Дія) з державного бюджету України було витрачено 244 382,8 тис. грн», - повідомили в Мінцифрі.

 

Слід зазначити, що в умовах повномасштабного російського вторгнення вартість утримання «Дії» виросла більше ніж у 2 рази (у 2,3 раза, якщо бути точним) - з 108,2 млн у 2021 році до 244,4 млн у 2022 році.

У відомству наголосили, що в загальну вартість утримання «Дії» також входить адміністрування опитувань у мобільному застосунку. При цьому кількість проведених опитувань не впливає на вартість адміністрування.
За матеріалами: ITC.ua
 

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