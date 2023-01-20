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До держбюджету надійшло 4,3 мільярда «податку на Google», – Гетманцев
16:49 20.01.2023 |
Міжнародні компанії перерахували до держбюджету "податку на Google" 4,3 млрд грн, який сплачують українські користувачі платних послуг в мережі інтернет.
Про це повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що це складає 1,4% від загального збору ПДВ за 2022 рік.
Станом на 1 січня 2023 року зареєстровано 84 платника-резидента ПДВ.
Як повідомлялося, у червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1525-ІХ, яким запроваджується 20% ПДВ на онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам.
За цим законом, іноземні компанії, які постачають українцям електронні послуги (Apple, Google, Netflix, Wargaming та інші), будуть зобов'язані зареєструватись платниками податку на додану вартість, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.
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