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Nokia надає Україні 5 тисяч Wi-Fi роутерів і співпрацюватиме з Мінцифрою
14:04 20.01.2023 |
Міністерство цифрової трансформації і фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia продовжать спільно розвивати інтернет та зв'язок в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram за результатами зустрічі у Давосі міністра Михайла Федороова із CEO Nokia Пекка Лундмарком.
Як розповіли в Мінцифри, домовилися спільно:
* покращувати українську телеком-інфраструктуру
* інтегруватися в міжнародний телеком-ринок
* збільшити кількість телеком-фахівців в Україні
* підсилити потужність українських інтернет-мереж
"Крім цього, CEO Nokia запропонував створити локальну групу експертів для консультування з відновлення, підвищення стійкості та модернізації цифрової інфраструктури. Також підтримку в будівництві магістрального інтернет-каналу через Чорне море, адже це зробить Україну привабливішою для відкриття офісів світових IT-компаній, як Amazon чи Meta", - йдеться у повідомленнію
З початку повномасштабного вторгнення компанія передала Україні 1 770 роутерів, які вже забезпечують інтернетом укриття шкіл. Незабаром надійде друга партія - ще 3 230 роутерів.
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