Nokia надає Україні 5 тисяч Wi-Fi роутерів і співпрацюватиме з Мінцифрою

Міністерство цифрової трансформації і фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia продовжать спільно розвивати інтернет та зв'язок в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри у Telegram за результатами зустрічі у Давосі міністра Михайла Федороова із CEO Nokia Пекка Лундмарком.

Як розповіли в Мінцифри, домовилися спільно:

* покращувати українську телеком-інфраструктуру

* інтегруватися в міжнародний телеком-ринок

* збільшити кількість телеком-фахівців в Україні

* підсилити потужність українських інтернет-мереж

"Крім цього, CEO Nokia запропонував створити локальну групу експертів для консультування з відновлення, підвищення стійкості та модернізації цифрової інфраструктури. Також підтримку в будівництві магістрального інтернет-каналу через Чорне море, адже це зробить Україну привабливішою для відкриття офісів світових IT-компаній, як Amazon чи Meta", - йдеться у повідомленнію

З початку повномасштабного вторгнення компанія передала Україні 1 770 роутерів, які вже забезпечують інтернетом укриття шкіл. Незабаром надійде друга партія - ще 3 230 роутерів.