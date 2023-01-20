Dragon Capital очікує зниження ВВП України в 2023 році до 5% і зростання понад 10% в 2024 році в сценарії «уповільнення» війни з 3-го кв.-2023

Українська економіка після падіння приблизно на 30% у 2022 році цього року може втратити ще від нуля до 5% за умови продовження "гарячої фази" війни до третього кварталу, проте наступного року її зростання перевищить 10%, такий макропрогноз дав засновник та голова інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала.

"Очікуємо на падіння від 0 до 5%, тому що перші два місяці минулого року були ще довоєнними. Плюс очікуємо в першому півріччі проблеми з електроенергією. Ми заклали в економічний прогноз, що з третього кварталу війна сповільнюватиметься. Подивимося, можливо це оптимістично", - сказав він під час щорічної дискусії "Україна та світ попереду 2023 року", організованої виданням NV.





За його словами, у разі затягування війни падіння може бути більшим, "але такого падіння, як торік, у жодному разі не буде".

Фіала зазначив, що компанія розраховує на швидше відновлення економіки, починаючи з 2024 року, ніж це відбувалося після спаду ВВП на 17% у 2014-2015 роках, коли на його відновлення пішло 4-5 років. За його словами, це пов'язано з відсутністю цього разу кризи фінансової та банківської системи, наявністю магніту для населення та бізнесу у вигляді майбутнього членства в ЄС та масштабною міжнародною фінансовою підтримкою.

Як зазначив глава Dragon Capital, компанія очікує зростання зовнішнього бюджетного фінансування у 2023 році до $42 млрд із $32 млрд минулого року, що дозволить профінансувати бюджет та зберегти міжнародні резерви на поточному рівні $28 млрд, а також утримати курс гривні на стабільному рівні у першому півріччі .

Водночас, зазначив Фіала, компанія очікує на девальвацію середнього курсу гривні у 2023 році до 38 грн/$1 з 32 грн/$1 минулого року, а на кінець цього року - до 43 грн/$1. За його словами, у другому півріччі, якщо "гаряча фаза" продовжиться, Нацбанк або ще раз зафіксує курс на новому рівні, або, якщо ситуація буде кращою, поступово повертатиметься до гнучкого курсу.

Глава компанії уточнив, що прогноз інфляції на цей рік становить 20%, що менше 26,6% у 2022 році.

Фіала також назвав помилками минулого року звільнення імпорту від ПДВ з березня по червень, що коштувало багато грошей бюджету, створило проблеми з фінансуванням армії, стимулювало імпорт та завдало шкоди вітчизняному виробнику. "І зараз цей принцип продовжується для деяких груп товарів. Вважаю, це популістичне рішення не дає рішень, як і зниження лімітів для ФОП та ставки податку з 5% до 2%. На першому плані - безпека, а податки не мотивують більше інвестувати чи більше робочих місць створювати", - пояснив інвестбанкір свою позицію.

Говорячи про бізнес Dragon Capital, Фіала зазначив, що компанія не очікувала такої повномасштабної війни, хоча ще у січні-2022 підготувала офіс та гуртожиток у Львові, де пережила березень, після чого у квітні повернулася до Києва.

"Інвестували найбільше грошей у генератори та дизель, збільшили штат електриків до 90 осіб", - назвав один із результатів минулого року глава компанії.

Він також зазначив, що вже у червні Dragon Capital вирішила продовжити капітальні витрати, добудувавши кілька об'єктів у Києві та продовживши будувати індустріальний парк у Львові. "Першу фазу завершимо у червні, працюємо", - сказав Фіала.