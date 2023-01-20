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США можуть найближчими тижнями почати передачу Україні частини конфіскованих активів рф
08:55 20.01.2023 |
Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати процес передачі частини конфіскованих активів рф на користь України через Державний департамент - відповідно до нещодавно ухваленого закону.
Про це повідомив директор оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів (Task Force KleptoCapture) Ендрю Адамс під час виступу в Hudson Institute у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.
«У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій», - зауважив представник Мін'юсту.
Він нагадав, що наприкінці грудня Конгрес США ухвалив, а президент Байден підписав закон про державний бюджет на 2023 рік, серед положень якого було визначено право Мін'юсту передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні.
«Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль», - зауважив Адамс.
Зокрема, за його словами, під це правило не підпадають активи, вилучені у зв'язку з порушеннями експортного контролю.
«Це не «срібна куля», але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів - ред.) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями», - сказав посадовець.
Він також підкреслив, що ці суми є «мізерними порівняно з ціною катастрофи, спричиненої росією народу України на українській землі», однак, на його переконання, цей внесок також буде важливим.
Як повідомлялося, адміністрація президента Байдена в березні 2022 року створила так звану групу Task Force KleptoCapture на базі Міністерства юстиції США. Серед його головних завдань - застосування санкцій проти російських олігархів та конфіскація їхніх незаконно зароблених активів у відповідь на вторгнення рф в Україну.
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