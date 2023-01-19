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Україна планує укласти угоду з Європейським Союзом про участь у програмі ЄС «Єдиний ринок» на 2021-2027 роки
15:54 19.01.2023 |
Відповідний проєкт розпорядження президента про склад делегації для участі у переговорах щодо укладення угоди уряд затвердив на засіданні 17 січня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Цей документ передбачає створення делегації України для переговорів щодо узгодження тексту Угоди та подальшого її підписання, а також затвердження Директиви делегації.
"Програма Європейського Союзу "Єдиний ринок" - це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4.2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Приєднання України до вказаної Програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Програма покликана сприяти спрощенню доступу до ринків, створенню сприятливого бізнес-середовища, розвитку та росту бізнесу, забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери). Вона має допомагати розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства. Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), "Еразмус для молодих підприємців" (EYE), спільних кластерних ініціативах.
Зокрема фінансування програми буде направлено на такі напрями:
* зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (МСП) - фінансування складає 24% від загального бюджету програми, приблизно 1 млрд євро, що забезпечить можливість надання різних форм підтримки бізнесу;
* створення та поширення високоякісної європейської статистики - фінансування складає 13% від загального бюджету програми, приблизно 546 млн євро, що дозволить Україні брати участь у розширеному партнерстві, спрямованому на розробку нової європейської статистики з використанням багатьох джерел даних, передових методів аналізу даних, смарт-систем і цифрових технологій.
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