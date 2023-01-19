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В Україні з'явився біржовий індекс деревини

15:50 19.01.2023 |

Економіка

 

Українська універсальна біржа розпочала публікацію тижневих та місячних індексів цін на круглі лісоматеріали та деревину. Розрахунки робляться на основі результатів біржових торгів. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Найближчим часом заплановано ввести щоденний індекс, наразі публікація цих даних проходить у тестовому режимі.

Розрахунок індексу ціни на окремі групи товарів є загальноприйнятою світовою практикою. Її використання сприятиме більш ефективному та прозорому продажу деревини, зазначають у Нацкомісії.

Також інструмент дозволяє учасникам ринку та іншим зацікавленим сторонам проводити аналіз ситуації та будувати стратегії закупівель на майбутнє.

З липня 2021 року необроблена деревина має реалізовуватися виключно на товарних біржах, які мають відповідну ліцензію від НКЦПФР.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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