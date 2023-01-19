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Конференція щодо відновлення України-2023 відбудеться у Лондоні у червні
09:11 19.01.2023 |
Конференція з питань відновлення України-2023 відбудеться у Лондоні у червні.
Про це повідомив у Твіттері прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
"Під час онлайн-виступу на Всесвітньому економічному форумі подякував Швейцарії за проведення Конференції відновлення в Лугано", - зазначив прем'єр.
Шмигаль додав, що Україна цінує рішення Великобританії приймати захід цього року.
"Прагнемо мобілізувати міжнародну підтримку для нагального відновлення України", - написав прем'єр.
Конференція стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано. Після заходу міжнародне співтовариство надавало значну надзвичайну допомогу Україні.
"Але масштаб потреб щодо стабілізації та відновлення, яких Україна потребує після російських атак, вимагає ширшої мобілізації держав та приватного сектору. Україна вже запропонувала ініціативи для подальшого руху у відбудові відповідно до цих принципів і зобов'язань, попри обставини війни", - зазначено на сайті Конференції.
URC-2023 буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків війни, зокрема шляхом екстреної допомоги для негайних потреб та фінансування участі приватного сектору в процесі відновлення.
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