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У Давосі презентували програму Impact Business для підтримки українських підприємців

23:20 18.01.2023 |

Економіка

 

У Давосі презентували поглиблену акселераційну програму Impact Business, за якою підтримку отримають 25 українських підприємств, що прагнуть зробити свій внесок у післявоєнне відновлення України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України у Телеграмі.

Зазначається, що метою програми є інтеграція технологічних рішень для сприяння економіці соціального впливу та бізнесу з соціальним впливом у післявоєнній Україні, що може принести додаткові 250 мільйонів доларів США до ВВП України протягом наступних 5 років.

Пілотна програма підтримає 25 українських підприємств, які прагнуть зробити позитивні соціальні зміни частиною своєї стратегії. Учасники отримають безкоштовний доступ до світових технологічних ресурсів, 30 годин виділеного часу з менторами, сотні тренерів із провідних міжнародних компаній та успішних стартапів, а також знайомство з топовими інвесторами.

Дві найкращі команди отримають гранти до 20 000 євро від Українського фонду соціального венчурного бізнесу в рамках проєкту «Collaborate for Impact», що фінансується ЄС і реалізується у партнерстві з EVPA.

Як повідомлялось, Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами обрало 20 переможців серед представників українського малого та середнього бізнесу, яким допоможуть з виходом на ринок Польщі та пошуком польських партнерів.
 

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