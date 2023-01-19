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АРМА придбало ОВДП ще на 370 мільйонів арештованих коштів
22:59 18.01.2023 |
Агентство з розшуку та менеджменту активів придбало військових облігацій на ще 370 мільйонів гривень арештованих коштів - найбільшу суму з початку купівлі ОВДП.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
П'ятий пакет облігацій Агентство придбало завдяки коштам, отриманим від продажу на торгах арештованого аміаку російського походження.
Відповідну партію обсягом 10 тисяч тонн продали на аукціоні в листопаді, початкова ціна зросла на 26% або 77 мільйонів гривень.
У АРМА зазначили, що завдяки купівлі облігацій, до бюджету сукупно перераховано вже понад 1,2 мільярди гривень, а також ще понад 300 млн грн поза використанням інструменту цінних паперів.
"Наразі реалізація арештованого майна дозволяє швидко та в досить значних обсягах спрямовувати кошти безпосередньо на оборонні потреби держави. Тому АРМА одночасно працює як над реалізацією нових лотів, так і в напрямку законодавчого вдосконалення продажів, оскільки збільшення конкуренції та, як наслідок, ціни реалізації майна дозволить перераховувати більше коштів для Сил оборони", - прокоментував керівник АРМА Дмитро Жоравович.
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