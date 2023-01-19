Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АРМА придбало ОВДП ще на 370 мільйонів арештованих коштів

22:59 18.01.2023 |

Економіка

 

Агентство з розшуку та менеджменту активів придбало військових облігацій на ще 370 мільйонів гривень арештованих коштів - найбільшу суму з початку купівлі ОВДП.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

П'ятий пакет облігацій Агентство придбало завдяки коштам, отриманим від продажу на торгах арештованого аміаку російського походження. 

Відповідну партію обсягом 10 тисяч тонн продали на аукціоні в листопаді, початкова ціна зросла на 26% або 77 мільйонів гривень.

У АРМА зазначили, що завдяки купівлі облігацій, до бюджету сукупно перераховано вже понад 1,2 мільярди гривень, а також ще понад 300 млн грн поза використанням інструменту цінних паперів.

"Наразі реалізація арештованого майна дозволяє швидко та в досить значних обсягах спрямовувати кошти безпосередньо на оборонні потреби держави. Тому АРМА одночасно працює як над реалізацією нових лотів, так і в напрямку законодавчого вдосконалення продажів, оскільки збільшення конкуренції та, як наслідок, ціни реалізації майна дозволить перераховувати більше коштів для Сил оборони", - прокоментував керівник АРМА Дмитро Жоравович.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5873
  0,1024
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 09:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9609  0,06 0,15 40,6222  0,02 0,04
EUR 42,2957  0,04 0,10 43,2770  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес