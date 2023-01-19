Детективи БЕБ торік скерували до суду 29 кримінальних проваджень

У минулому році детективи Бюро економічної безпеки направили до суду 29 кримінальних проваджень, з яких 24 - з обвинувальними актами.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили у пресслужбі БЕБ.

За його даними, у детективів БЕБ у 2022 році перебувало 961 кримінальне провадження, безпосередньо розпочато досудове розслідування у 442 провадженнях. Направлено до суду 29 кримінальних проваджень, з яких 24 - з обвинувальними актами.

"Пріоритетами у діяльності БЕБ у 2022 році в умовах воєнного стану стали упередження незаконного відшкодування ПДВ, виявлення та накладення арешту на активи російської федерації і республіки білорусь для подальшої їх передачі до АРМА з метою реалізації, запобігання незаконному обігу підакцизних товарів, порушення валютного та податкового законодавства підприємствами, що здійснюють експорт аграрної продукції, упередження розкрадання бюджетних коштів, а також забезпечення наповнення бюджету України", - зазначили в пресслужбі.

Повідомляється також, що за завершеними у минулому році кримінальними провадженнями забезпечено відшкодування збитків у розмірі 33,2 млн грн.

Як повідомлялося, у 2022 році за усіма кримінальними провадженнями, відкритими Бюро економічної безпеки, накладено арешт на майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн. Із них 41 млрд грн становлять активи та об'єкти права власності росії та білорусі.