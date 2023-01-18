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АНАЛІТИКА

Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у грудні зросли до 38 млрд грн, виплати військовим досягли 99 млрд грн - Мінфін

08:55 18.01.2023 |

Економіка

 

Видатки державного бюджету на підтримку ЗС України у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, коштів індивідуального захисту у грудні становили 38 млрд грн (11,5% від усіх витрат) порівняно з 18,4 млрд грн у листопаді (7%) та 35,9 млрд грн у жовтні (16,1%).

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, на ці цілі з початку війни було витрачено 282,5 млрд грн, або 12,7% усіх витрат.

У інформації зазначається, що касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у грудні склали рекордні 99 млрд грн, що більше за листопадовий показник у 88,1 млрд грн і жовтневий у 81,3 млрд грн.

Однак у загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців трохи знизилося - до 29,8% з 33,7% місяцем раніше через зростання всіх касових видатків загального фонду держбюджету до рекордних 331,7 млрд грн із 261,1 млрд грн у листопаді та 223,5 млрд грн у жовтні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 721,9 млрд грн., або 32,4% усіх видатків загального фонду держбюджету (2 трлн 226,6 млрд грн).

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у грудні становили 131,7 млрд грн, або 39,7% усіх видатків, а від початку війни - 938,2 млрд грн, або 42,1%.

За даними Мінфіну, з початку війни 20,7% усіх витрат, або 545,7 млрд грн, припало на соцзабезпечення (у грудні 58,3 млрд грн проти 55,8 млрд грн у листопаді). Зокрема 199,5 млрд грн - трансферт Пенсійного фонду України, 133,5 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг і житлових субсидій, а також щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а 30,3 млрд грн - допомога в рамках програми "єПідтримка".

З витрат, що залишилися, по 4,8-5,9% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 125,5 млрд грн (у грудні 20,3 млрд грн проти 7,1 млрд грн у листопаді), обслуговування держборгу - 132 млрд грн (у грудні - 6,9 млрд грн після 36,4 млрд грн у листопаді) та трансферти місцевим бюджетам - 106 млрд грн (у грудні 10,2 млрд грн проти 9,3 млрд грн у листопаді).

Як повідомляв Мінфін із посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в грудні підскочили до 229,2 млрд грн з 94,4 млрд грн у листопаді завдяки надходженню близько 138,4 млрд грн грантової допомоги.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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