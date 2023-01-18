Попри ризики, відбудова України розпочалася і триватиме – президентка ЄБРР

Відбудова України вже розпочалася, що відображено у допомозі ЄБРР для відновлення та ремонту критичної інфраструктури,і ця робота має отримати перспективу та належну координацію, враховуючи великий «апетит» інвесторів не лише до відновлення, але й для проєктів розвитку в Україні.

Про це сьогодні у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму, під час дискусії «Україна: що далі», заявила президент ЄБРР Оділь Франсуаз Рено-Бассо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже важливо підтримати Україну просто зараз. Ми маємо бути готовими до її відбудови, думати про це та організовувати таку роботу. Я переконана: що більше ми зробимо зараз, то кращі шанси це дасть країні, щоб виграти цю війну, і тим менше доведеться вкладати у те, щоб відбудовувати країну у майбутньому», - наголосила Рено-Бассо.

Вона зауважила, що її фінансова установа почала брати участь у проєктах відновлення ще у жовтні минулого року, коли росія почала руйнувати критичну інфраструктуру України, що залишається критично важливим фактором і сьогодні.

За словами керівниці ЄБРР, зазвичай банк головну увагу приділяє підтримці приватного сектору., але в умовах України та наслідків російської агресії він зосередив увагу на секторі реальної економіки, на забезпеченні дієздатності ключової інфраструктури. Наприклад, фінансування було спрямовано на підтримку генеруючих енергетичних компаній - лише цього року вони отримали більше 415 мільйонів євро для проведення надзвичайних ремонтів, закупівлі генераторів та іншого обладнання. Реальна допомога також надавалася Укрзалізниці, підприємствам продовольчого та сільськогосподарського секторів.

«Я була в Україні ще до жовтня. Що є абсолютно вражаючим, це той факт, що все продовжує працювати. Ми всі бачили жахливі руйнування, але коли ви поглянете, наприклад, на банківський сектор, всі відділення у країні відкриті для клієнтів. Безумовно, вони потребують підтримки, але їхня стійкість дійсно є вражаючою», - зауважила Оділь Франсуаз Рено-Бассо.

Ще одним важливим напрямком роботи ЄБРР в Україні, за її словами, є бюджетна підтримка уряду, який постав перед колапсом у сфері податкових надходжень, із скороченням ВВП та з додатковими витратами, що спричинені війною. ЄБРР буде продовжувати таку роботу, зокрема, завдяки підтримці міжнародних донорів, які взяли на себе до 50 відсотків ризику таких інвестицій. Лише від європейських країн та від США ЄБРР отримав 1,2-1,3 мільярда євро/доларів в рамках таких програм.

Оділь Франсуаз Рено-Бассо окремо наголосила на продовженні підтримки реформ. У цьому контексті банк продовжує працювати із сектором державних підприємств, щоб вони мали якісну та ефективну систему управління за міжнародними стандартами, із необхідною міжнародною присутністю у керівних органах. Саме такий підхід може забезпечити якісне використання інвестицій. Прозора та якісна система управління також є важливою для майбутньої відбудови, оскільки від цього фактора значною мірою залежить довіра інвесторів.

У цьому контексті президент ЄБРР привітала зусилля G7 та Єврокомісії, які разом із урядом України працюють над створенням координуючої структури, щоб досягати найкращих результатів у надходженні та у використанні інвестицій.

«Європейська перспектива та входження до ЄС будуть основним рушієм до ключових реформ та верховенства права, основою для глибокої трансформації всієї країни. Переконана, що відновлення України дає величезні можливості для інвесторів. Під час зустрічі з багатьма іноземними інвесторами в різних країнах ми бачили «апетит» до таких інвестицій. Але при цьому важливо інвестувати не лише у відбудову, але й у проєкти розвитку країни. Цей напрямок відкриває величезний потенціал. Нам треба думати про створення спеціального інструменту для цього. Переконана, нам вдасться подолати існуючі ризики», - додала Оділь Франсуаз Рено-Бассо.

Як повідомлялося, сьогодні у Давосі перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо висловила сподівання, що Європейський банк реконструкції та розвитку залишатиметься найбільшим інституційним інвестором України.

Наразі ЄБРР бере участь у 524 проєктах в Україні. Сукупні інвестиції Європейського банку реконструкції та розвитку в Україну становлять 17 млрд 974 млн євро. посилання на Укрінформ