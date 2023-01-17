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Рівень безробіття в Україні становить 30% - Мінекономіки

18:07 17.01.2023 |

Економіка

 

В Україні рівень безробіття становить близько 30%, при цьому в пошуках роботи знаходяться 2 млн осіб всередині країни та 2,7 млн українців, які виїхали через війну, але готові повернутися та працювати.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок під час присвяченої Україні сесії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Національний банк України оцінює рівень безробіття у 30%. Це означає, що 4,7 млн українців знаходяться у пошуку роботи і не можуть її знайти. Ці цифри складають із 2,7 млн осіб за межами України, які хочуть повернутися зараз і почати працювати, і 2 млн - всередині країни", - сказала вона.

За словами міністра, дуже великим викликом є саме виїзд за кордон мільйонів українців, які були активно залучені в українську економіку.

Свириденко повідомила, що влада намагається стимулювати громадян до роботи та брати участь у початковому етапі відновлення країни, зокрема, на це спрямована запущена урядом програма "Армія відновлення".

Як повідомлялось, в Україні запустили проєкт «Армія відновлення», який дозволяє повернути безробітних до економічно активного життя. Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Найчастіше людей залучають до укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок; заготівлі дров для населення; розвантаження гуманітарної допомоги; ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери; упорядкування, відновлення та благоустрою міст.

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" залучено майже 4,5 тисячі безробітних у дев'яти регіонах.
 

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