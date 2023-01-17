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АНАЛІТИКА

Із початку війни у системі Prozorro.Продажі провели майже 11 тисяч аукціонів

16:59 17.01.2023 |

Економіка

 

З 24 лютого на платформі Prozorro.Продажі завершилося майже 11 тис. аукціонів, які принесли організаторам 5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ДП «Прозорро. Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За час війни, з 24 лютого, у системі Prozorro.Продажі завершилося майже 11 тис. аукціонів на суму 5 млрд гривень. Ще 1381 аукціон перебуває в статусі закриття і може принести організаторам 3,5 млрд гривень», - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що 1,5 млрд грн надійшло від завершених аукціонів із малої приватизації, трохи більш як 1 млрд грн - від продажу активів банків-банкрутів для повернення грошей кредиторам. Ще 963 млн грн одержали організатори аукціонів від продажу майна та активів, 670 млн грн - за результатами торгів у межах справ про банкрутство.

акож наголошується, що за результатами земельних торгів на 460 млн грн поповнилися бюджети громад.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України у перший тиждень 2023 року провів 20 аукціонів з продажу або оренди об'єктів, загальна сума пропозицій становила 6,5 млн грн.
 

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