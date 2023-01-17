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Міжнародна допомога Україні перевищила €113 мільярдів

16:52 17.01.2023 |

Економіка

 

Від початку війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро, ця сума охоплює військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав.

Як передає Укрінформ, такі дані навело Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на своєму сайті, посилаючись на дослідження Кільського інституту світової економіки. 

«Згідно з даними системи Ukraine Support Tracker, яка відстежує масштаби міжнародної допомоги, донорами України стали 40 країн. Європейський Союз виділив майже 52 млрд євро, допомога від США сягнула 48 млрд євро», - йдеться у повідомленні

До списку країн-донорів також увійшли Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина й Індія. Від них Україна додатково отримала 13 млрд євро міжнародної допомоги.

Половину з виділених коштів складає фінансова допомога, ще третина - це військова допомога, решта - гуманітарна підтримка.

Європейський Союз став лідером у напрямі фінансової допомоги. Країни-члени ЄС та європейські інституції зобов'язались надати Україні майже 35 млрд євро на бюджетні потреби.

Лідером військової підтримки залишаються Сполучені Штати. Військова допомога від американських партнерів вже сягнула 23 млрд євро.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ЄС оголосив про надання Україні перших €3 мільярдів макрофінансової допомоги.
 

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