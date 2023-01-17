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АНАЛІТИКА

Україна отримала перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро

13:47 17.01.2023 |

Економіка

 

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 17 січня оголосили у Єврокомісії. 

"Комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 млрд із пакета макрофінансової допомоги для України обсягом до 18 млрд євро", - йдеться у заяві. 

Оголошення є очікуваним, оскільки цю дату президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала заздалегідь. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС підписали 16 січня. 

Стаття на тему:

16.01.22 Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
У 2023 році Україна отримає 18 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС на гранично пільгових умовах, які гарантують, що держава не опиниться у борговій ямі.
Ключові теги: ЄС
 

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