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Україна отримала перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро
13:47 17.01.2023 |
Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.
Як повідомляє "Європейська правда", про це 17 січня оголосили у Єврокомісії.
"Комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 млрд із пакета макрофінансової допомоги для України обсягом до 18 млрд євро", - йдеться у заяві.
Оголошення є очікуваним, оскільки цю дату президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала заздалегідь. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС підписали 16 січня.
Стаття на тему:
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У 2023 році Україна отримає 18 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС на гранично пільгових умовах, які гарантують, що держава не опиниться у борговій ямі.
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