Україна отримала перші 3 млрд з пакета макрофіну від ЄС на 18 млрд євро

Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро - із загалом 18 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 17 січня оголосили у Єврокомісії.

"Комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 млрд із пакета макрофінансової допомоги для України обсягом до 18 млрд євро", - йдеться у заяві.

Оголошення є очікуваним, оскільки цю дату президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала заздалегідь. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС підписали 16 січня.

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