Товарообіг України торік сягнув майже $100 мільярдів

У 2022 році в Україну було імпортовано товарів на 55,5 млрд дол., експортовано - на 44,2 млрд дол.

Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднила Державна митна служба.

У відомстві зауважують, що дані щодо імпорту наведені без урахування газу, ввезеного у 2014-2016 роках, але оформленого в митному режимі "імпорт" у грудні 2022 року.

Наголошується, що найбільшими експортерами товарів в Україну стали Китай - 8,7 млрд дол., Польща - 5,5 млрд дол. та Німеччина - 4,4 млрд дол.

Серед категорій товарів найбільше було ввезено машин, устаткування та транспорту - на 16 млрд дол., паливно-енергетичних товарів - на 13,1 млрд дол., продукції хімічної промисловості - на 9,6 млрд дол.

За даними Держмитслужби, експортувала Україна найбільше до Польщі - на 6,7 млрд дол., Румунії - на 3,9 млрд дол. та Туреччини - 2,9 млрд дол.

До першої трійки позицій українського експорту увійшли продовольчі товари - на 23,4 млрд дол., метали та вироби з них - на 6 млрд дол., машини, устаткування та транспорт - на 4,2 млрд дол.

Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, Україна у 2022 році експортувала товарів до країн Європейського Союзу майже на 28 млрд дол., що на 4,2% більше, ніж у 2021 році.