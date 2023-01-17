Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding

 

Smart Holding, велика українська інвестиційно-промислова група та міжнародний інвестор, оголосила про зміну власника, яким донедавна був колишній народний депутат Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації.

"У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року та зареєстровано Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру", - зазначається в повідомленні на сайті холдингу в понеділок.

Згідно з ним, довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.

"Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи ... Згідно з вищезазначеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи", - наголошується в інформації.

Відповідно до неї, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", за яким санкції було застосовано і до Новинського.

Санкційний пакет містить 12 типів обмежень, зокрема - повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

У заяві Smart Holding наголошує, що продовжує працювати у звичайному режимі, ним керує професійна команда менеджменту, яка веде бізнес в умовах економічної та цивільної кризи, спричиненої війною з Росією.

В інформації зазначається, що представники трасту, як бенефіціарного власника, разом із керівництвом Smart Holding наразі завершують розробку нової структури корпоративного управління та структури менеджменту Smart Holding відповідно до найкращих міжнародних практик, а також перебувають у процесі відбору нових членів ради директорів.

"Smart Holding має місію підтримати українську економіку, щоб вона витримала руйнування, завдані війною. Група братиме активну участь у післявоєнній відбудові країни. Ми також маємо амбітні інвестиційні цілі в рамках нашої стратегії розвитку на міжнародному рівні. Ми віримо, що з талантом і досвідом, які ми накопичили в управлінській команді, компанія відновить свої активи та стане сильнішою", - наводяться в повідомленні слова генерального директора Smart Holding Юлії Кір'янової.

Smart Holding - одна з найбільших інвестиційних груп України, одним з основних активів є 23,76% у гірничо-металургійному холдингу "Метінвест". Підприємства групи інвестують також в інші активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій з метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі, наголошується на сайті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0161  0,01 0,02 40,7096  0,02 0,06
EUR 42,3036  0,22 0,52 43,3164  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес