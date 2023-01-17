Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding

Smart Holding, велика українська інвестиційно-промислова група та міжнародний інвестор, оголосила про зміну власника, яким донедавна був колишній народний депутат Вадим Новинський, у результаті завершення чергового раунду поточної реструктуризації.

"У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року та зареєстровано Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру", - зазначається в повідомленні на сайті холдингу в понеділок.

Згідно з ним, довіреними особами стали висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.

"Відповідно, довірчі особи (трасті) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами Групи ... Згідно з вищезазначеним, станом на поточну дату Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не здійснює ніякого контролю над діяльністю або процесами групи", - наголошується в інформації.

Відповідно до неї, Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні Smart Holding, вирішив сконцентрувати свою активність на приватних інтересах.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", за яким санкції було застосовано і до Новинського.

Санкційний пакет містить 12 типів обмежень, зокрема - повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

У заяві Smart Holding наголошує, що продовжує працювати у звичайному режимі, ним керує професійна команда менеджменту, яка веде бізнес в умовах економічної та цивільної кризи, спричиненої війною з Росією.

В інформації зазначається, що представники трасту, як бенефіціарного власника, разом із керівництвом Smart Holding наразі завершують розробку нової структури корпоративного управління та структури менеджменту Smart Holding відповідно до найкращих міжнародних практик, а також перебувають у процесі відбору нових членів ради директорів.

"Smart Holding має місію підтримати українську економіку, щоб вона витримала руйнування, завдані війною. Група братиме активну участь у післявоєнній відбудові країни. Ми також маємо амбітні інвестиційні цілі в рамках нашої стратегії розвитку на міжнародному рівні. Ми віримо, що з талантом і досвідом, які ми накопичили в управлінській команді, компанія відновить свої активи та стане сильнішою", - наводяться в повідомленні слова генерального директора Smart Holding Юлії Кір'янової.

Smart Holding - одна з найбільших інвестиційних груп України, одним з основних активів є 23,76% у гірничо-металургійному холдингу "Метінвест". Підприємства групи інвестують також в інші активи гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, сільського господарства, суднобудування, нерухомості й енергетики. Стратегія холдингу спрямована на ефективне управління диверсифікованим портфелем інвестицій з метою збільшення його вартості в довгостроковій перспективі, наголошується на сайті.