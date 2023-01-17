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Японія дозволила Україні відкласти погашення кредитів до 2027 року
21:44 16.01.2023 |
Уряд Японії погодився відтермінувати виплати з погашення та обслуговування наданих раніше Україні позик на 2027-2031 роки.
Відповідну угоду у формі обміну нотами між урядами двох країн сьогодні підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії Кунінорі Мацуда, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов'язань у розмірі близько $50 млн (8 млрд ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки.
"Відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони", - прокоментував підписання угоди Сергій Марченко.
Очільник Мінфіну також зауважив, що у поточному році Україна розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у G7 протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.
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