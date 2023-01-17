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АНАЛІТИКА

Японія дозволила Україні відкласти погашення кредитів до 2027 року

 

Уряд Японії погодився відтермінувати виплати з погашення та обслуговування наданих раніше Україні позик на 2027-2031 роки.

Відповідну угоду у формі обміну нотами між урядами двох країн сьогодні підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії Кунінорі Мацуда, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов'язань у розмірі близько $50 млн (8 млрд ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки.

"Відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони", - прокоментував підписання угоди Сергій Марченко.

Очільник Мінфіну також зауважив, що у поточному році Україна розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у G7 протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Японія
 

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