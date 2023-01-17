Україна цього тижня отримає перші €3 мільярди макрофінансової допомоги від ЄС

Україна цього тижня отримає перший транш у розмірі €3 мільярди у межах програми макрофінансової допомоги на €18 мільярдів.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Твіттері.

"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд", - написав Шмигаль.

Шмигаль подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу, який також підтвердив інформацію про перерахування першого траншу Україні цього тижня.

«Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році до €18 мільярдів у вигляді позик. Перша виплата у розмірі €3 мільярди буде здійснена пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів упродовж року», - написав Домбровскіс у Твіттері.

У свою чергу голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що цей транш стане першою в 2023 році міжнародною фінансовою допомогою для України.

«Після виплати пізніше цього тижня це (перший транш у розмірі €3 млрд - ред.) стане першою міжнародною фінансовою допомогою для України у 2023 році. Угода про 18 мільярдів допомоги на цей рік забезпечить таку необхідну передбачуваність і полегшення для державного бюджету України», - написав Маасікас у Твіттері.

Як відомо, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме €18 мільярдів. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету впродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Передбачається, що перший транш Україна отримає у січні 2023 року.